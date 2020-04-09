التموين تعلن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لـ رمضان

أعلن الدكتور غلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفير السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المعظم وعرض اللحوم الطازجة البرازيلي الممتازة بسعر 90 جنيها واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها وبالنسبة للحوم المجمدة سعرها لم يتغير بـ 63 جنيها في الجمعيات.





كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة اخري من دولة السودان، ويوجد احتياط من اللحوم المجمدة يكفي ٤.٥ شهر، كما تم وصول اول شحنة من الدواجن المجمدة المستوردة هذا الاسبوع.





وأوضح أن البقوليات وتشمل الفول والعدس وغيرها يوجد احتياط استراتيجي آمن منها، كما تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على عدم تصدير البقوليات وخاصة الفول والعدس لسد الاحتياجات المحلية أولًا.





كما شدد المصيلحي على انه تم التنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء وكافة المحافظين على استمرار عمل كافة محال البقالة والسوبر ماركت ومحال الخضر والفاكهة والجزارة والألبان وكافة المصانع العاملة فى الصناعات الغذائية، لتعمل جميعها دون توقف ودون التقيد بساعات الحظر، واستمرار حركة الامداد والنقل لكافة السيارات التي تعمل فى مجال الصناعات الغذائية دون توقف، لضمان امداد الأسواق والمحال بكافة السلع المطلوبة لضمان استقرار الأسعار.