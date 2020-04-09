تعليق ترامب على خروج جونسون من العناية المركزة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنباء خروج رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من العناية المركزة بالأخبار العظيمة.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أخبار عظيمة، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خرج للتو من العناية المركزة، اتمنى لك الشفاء جونسون".





وأعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الخميس، خروج جونسون من العناية المركزة، حيث تم نقله إلى حجرة عادية لتلقي العلاج.





وأعربت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن تمنياتها الشفاء العاجل لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك عقب نقله أمس إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.