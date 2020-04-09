التسلسل الزمني.. بوريس جونسون من العزل المنزلي إلى الخروج من العناية المركزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، خروج جونسون من العناية المركزة، ووضعه تحت المراقبة في غرفة عادية، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونرصد التسلسل الزمنى منذ إعلان إصابة جونسون بكورونا وحتى خروجه من العناية المركزة.





*أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 27 مارس الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخول في عزل منزلي.





*من خمس أيام، كشفت وسائل إعلام بريطانية عن شعور خطيبة جونسون، كاري، ببعض أعراض كورونا.





*دخل رئيس وزراء بريطانيا المستشفى، الأحد الماضي، عقب تدهور حالته الصحية، حيث تم وضعه بغرفة العناية المركزة، ووضع له جهاز التنفس الصناعي.





*استمر جونسون تحت المتابعة الطبية، ووضع له جهاز التنفس الصناعي حتى اليوم الخميس.





*أعلن مكتب جونسون، خروجه من العناية المركزة إلى غرفة عادية عقب استقرار حالته، ووضعه تحت المتابعة الطبية بالمستشفى.