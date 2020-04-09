محافظ شمال سيناء: تجهيز مدينتين جامعيتين بـ1100 سرير لـ الطوارئ

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن جميع أهالي المحافظة ملتزمون بتعليمات وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "شوشة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أنه بفضل حظر التجوال أصبحنا محافظة نظيفة ونتعشم الاستمرار على هذا المنوال، مؤكدًا أن المواد التموينية وكافة السلع متوفرة لجميع المواطنين.





وأشار إلى أن المحافظة لديها 5 منافذ ويتم تسجيل أي مواطن داخل على المحافظة ومتابعته في فترة زمنية على الأقل يومًا، مشيرًا إلى أن مستشفى بئر العبد جاهزة للحجر الصحي، وهناك 3 مستشفيات أخرى جاهزة لعمليات العزل، إضافة إلى توفير سبل الإعاشة وتجهيز مدينتي جامعتين تابعين لجامعتي العريش وسيناء بنحو 1100 سرير لأي طوارئ.