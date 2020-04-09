محافظة الجيزة تنفي فرض حجر صحي على قرية برك الخيام في كرداسة

نفت محافظة الجيزة الشائعات التى ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى بفرض حجر صحى على قرية برك الخيام بمركز ومدينة كرداسة باعتبارها إحدى القري المجاورة لقرية المعتمدية التي تم تنفيذ حجر صحي عليها.





وأكدت محافظة الجيزة أنه لم يحدث اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحى على القرية ونفت كل ما يشاع عن ذلك وتؤكد محافظة الجيزة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشى فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.





فيما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التحركات السريعة لمديرية الصحة فى التعامل مع أى حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد مطالبًا المواطنين بالمحافظة باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف لأى شائعات.



