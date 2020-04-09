بعد الارتفاع غير المسبوق في الإصابات.. نيويورك عاصمة كورونا على كوكب الأرض

أصبحت ولاية نيويورك الأمريكية الآن، عاصمة فيروس كورونا المستجد في العالم، بالنظر لما سجلته من حالات إصابة بـ كوفيد 19 أكثر من أي دولة أخرى خارج الولايات المتحدة.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سجلت نيويورك، أكثر من 159 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بعد قفزة غير مسبوقة وتسجيل 10 آلاف حالة جديدة اليوم.





كما سجلت 7067 حالة وفاة جراء كوفيد 19 حتى الآن، بعد تسجيل 799 وفاة بين عشية وضحاها.





وبهذا وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 458 ألف إصابة، فضلًا عن 16312 وفاة.





وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميًا حتى الآن في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، تليها إسيانيا وإيطاليا، وفقًا لأحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.





ومن جانبه، أكد حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أن الولاية فقدت 7067 شخصا بسبب فيروس كورونا، وبلغت حصيلة القتلى اليوم 799 وفقا لأحدث إحصاءات وهي أكبر قفزة تشهدها الولاية في حجم الوفيات.





وأشار إلى أن هذا العدد الذي فقدته نيويورك بسبب فيروس كورونا المستجد، يعد أضعاف ما حدث في 11 سبتمبر، حيث فقدت الولاية آنذاك 2753 شخصا فقط.





وأوضح أنه تم إدخال 200 حالة فقط اليوم إلى المستشفيات بولاية نيويورك الأمريكية، وهو ما يعد أقل يوم منذ 18 مارس الماضي.