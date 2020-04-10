مصر تسجل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة.. ورئيس الوزراء البريطاني يغادر العناية المركزة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تحصل على عينات دواء "أفيجان" الياباني لعلاج كورونا

مصر والكويت ترفضان محاولات المساس بعلاقاتهما

الملك سلمان يستعرض مع ترامب وبوتين أسعار النفط العالمية

الإمارات تمدد إغلاق المساجد ودور العبادة لكبح انتشار كورونا

السعودية.. إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي العشرات

الإمارات: 331 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 29 حالة









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر أعلنت تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالات وفاة، فيما قال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".





وذكرت "الوطن" أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، أعلن أن بلاده حصلت، قبل شهر، على عدد من العينات لدواء "أفيجان" الياباني، الذي تم استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.





وقالت "الراي" إن وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر، ونظيره المصري، سامح شكري أعربا عن عدم ارتياحهما ورفضهما للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بالعلاقات بين البلدين أو التطاول على مرتكزاتها، مؤكدان في اتصال هاتفي، أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما.









على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحثوا فيه أسعار النفط في السوق العالمية، وسط تفشي أزمة كورونان حيث "جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي".





وأفادت "الجريدة" بأن الإمارات مددت العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة في الدولة حتى إشعار آخر، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا، فيما قالت وزارة الصحة الإماراتية إنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





وأشارت الوزارة إلى أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على جميع المواطنين والمقيمين ساهم في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990.





وقالت "الأنباء" إن وزارة الصحة السعودية،أعلنت تعافي 35 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، مشيرةً إلى أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 666 حالة حتى الآن، وأنه تم تسجيل 355 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الفائتة، هذا إلى جانب 3 وفيات، ليصل إجمالي المتوفين من جرّاء وباء كورونا إلى 44 حالة.





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن مجموعة أوبك ومنتجي النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، اتفقا على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، بهدف رفع الأسعار المنهارة من جراء أزمة فيروس كورونا،وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى 8 ملايين برميل يوميا، ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.





وقالت أوبك+ إنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو لتقييم سوق النفط.





وذكرت "الأنباء" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خرج أمس من وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بوسط لندن التي نقل إليها، الاثنين الماضي، للعلاج من أعراض فيروس كورونا الذي أصابه.





وأشارت "الوطن" إلى أن الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 15 ألفا، مساء الخميس، فيما أعلنت ولاية نيويورك أنها فقدت أكثر من 7 آلاف شخص بسبب فيروس كورونا المستجد.



