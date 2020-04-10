حدث ليلا.. قرار من وزير الأوقاف للأئمة عن صلاة الجمعة اليوم.. وزارة الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا...محافظ الجيزة يوضح حقيقة الإصابات الجديدة بقرية المعتمدية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة ، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





بالسعال.. راكبة تتسبب في مقتل سائق أوبر ثلاثيني

https://www.elbalad.news/4265190

بعد أيام من وفاة طليقها .. تصرف صادم من ليلى علوي

https://www.elbalad.news/4265184

بيان عاجل من أوبك+ بشأن مشاركة المكسيك في اتفاق خفض إنتاج النفط

https://www.elbalad.news/4265169

مرتضى منصور يوجه الشكر لـ شريف اكرامي ويكشف حقيقة بيع سيسيه وأحداد

https://www.elbalad.news/4265173

وزارة الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

https://www.elbalad.news/4265175

قرار من وزير الأوقاف للأئمة عن صلاة الجمعة اليوم

https://www.elbalad.news/4265164

شرط وحيد.. مرتضى منصور يحسم الجدل بشأن التعاقد مع عاشور وفتحي

https://www.elbalad.news/4265156

محافظ الجيزة يوضح حقيقة الإصابات الجديدة بقرية المعتمدية

https://www.elbalad.news/4265177

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة



https://www.elbalad.news/4264386

القوى العاملة تعلن خبرا سارا جديدا للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

https://www.elbalad.news/4265074