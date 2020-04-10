حدث ليلا.. قرار من وزير الأوقاف للأئمة عن صلاة الجمعة اليوم.. وزارة الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا...محافظ الجيزة يوضح حقيقة الإصابات الجديدة بقرية المعتمدية

بالسعال.. راكبة تتسبب في مقتل سائق أوبر ثلاثيني
https://www.elbalad.news/4265190
بعد أيام من وفاة طليقها .. تصرف صادم من ليلى علوي
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بيان عاجل من أوبك+ بشأن مشاركة المكسيك في اتفاق خفض إنتاج
النفط
https://www.elbalad.news/4265169
مرتضى منصور يوجه الشكر لـ شريف اكرامي ويكشف حقيقة بيع سيسيه
وأحداد
https://www.elbalad.news/4265173
وزارة الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو
https://www.elbalad.news/4265175
قرار من وزير الأوقاف للأئمة عن صلاة الجمعة اليوم
https://www.elbalad.news/4265164
شرط وحيد.. مرتضى منصور يحسم الجدل بشأن التعاقد مع عاشور
وفتحي
https://www.elbalad.news/4265156
محافظ الجيزة يوضح حقيقة الإصابات الجديدة بقرية المعتمدية
https://www.elbalad.news/4265177
الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
https://www.elbalad.news/4264386
القوى العاملة تعلن خبرا سارا جديدا للعمالة غير المنتظمة..
فيديو
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