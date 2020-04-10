تخطى عدد حالات الإصابة فى ألمانيا بـ فيروس كورونا لـ113 ألفا

أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها، عن تسجيل ألمانيا عدد حالات إصابة بفيروس كورونا يتخطى 113 ألف حالة.
يذكر أن السلطات الصحية في ألمانيا أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي لها .
يذكر أن الفيروس انتشر حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.
وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ93 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و577 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.