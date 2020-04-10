تخطى عدد حالات الإصابة فى ألمانيا بـ فيروس كورونا لـ113 ألفا

أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها، عن تسجيل ألمانيا عدد حالات إصابة بفيروس كورونا يتخطى 113 ألف حالة.





يذكر أن السلطات الصحية في ألمانيا أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي لها .



