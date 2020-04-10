للمرة الأولى.. كوريا الجنوبية تعلن خلو بؤرة كورونا من أي إصابات جديدة

أفادت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بأن دايجو مركز تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" في البلاد لم يسجل إصابات جديدة بالفيروس للمرة الأولى.





وذكرت وكالة "سبوتنيك" أنه "للمرة الأولى لا تسجل دايجو،مركز تفشي الوباء في كوريا الجنوبية، أي حالة إصابة"، نقلا عن مراكز مراقبة الأمراض ومنعها.













وقالت المراكز عبر تويتر إنه تم تسجيل 28 حالة جديدة مؤكدة رفعت الإجمالي إلى 10450 حالة إيجابية"، فيما بلغ إجمالي الوفيات 208".





وأوضحت يونهاب أن تلك هي المرة الأولى منذ 50 يوما التي تقل فيها الحالات المسجلة عن 30 حالة.





وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ أكثر من 973، ولكن السلطات تبقى في حالة حذر خوفا من تفشي مجموعات عنقودية من المرض في المستشفيات والكنائس وبين القادمين من خارج البلاد.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي تفشي الفيروس التاجي الجديد جائحة. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فقد بلغ عدد حالات الإصابات بهذا الفيروس على مستوى العالم 1 مليون و485 ألفا وتوفي 88 ألفا وتعافي 300 ألف و767 شخصا.