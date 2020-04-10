AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للمرة الأولى.. كوريا الجنوبية تعلن خلو بؤرة كورونا من أي إصابات جديدة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:30 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بأن دايجو مركز تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" في البلاد لم يسجل إصابات جديدة بالفيروس للمرة الأولى.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أنه "للمرة الأولى لا تسجل دايجو،مركز تفشي الوباء في كوريا الجنوبية، أي حالة إصابة"، نقلا عن مراكز مراقبة الأمراض ومنعها.



وقالت المراكز عبر تويتر إنه تم تسجيل 28 حالة جديدة مؤكدة رفعت الإجمالي إلى 10450 حالة إيجابية"، فيما بلغ إجمالي الوفيات 208".

وأوضحت يونهاب أن تلك هي المرة الأولى منذ 50 يوما التي تقل فيها الحالات المسجلة عن 30 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ أكثر من 973، ولكن السلطات تبقى في حالة حذر خوفا من تفشي مجموعات عنقودية من المرض في المستشفيات والكنائس وبين القادمين من خارج البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي تفشي الفيروس التاجي الجديد جائحة. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فقد بلغ عدد حالات الإصابات بهذا الفيروس على مستوى العالم 1 مليون و485 ألفا وتوفي 88 ألفا وتعافي 300 ألف و767 شخصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أرقام مرعبة.. كوريا الجنوبية تسجل زيادة جديدة في أعداد ضحايا كورونا خلال ساعات

كوريا الجنوبية تسجل 376 إصابة بـ كورونا في يوم واحد.. والاشتباه بـ 32 ألف

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 3736 حالة

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 6284 و43 حالة وفاة

كوريا الجنوبية تسجل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو.. عينات آفيجان وصلت مصر لعلاج كورونا.. محاسبة مسئولي موقع إنشائي انفعل الرئيس السيسي على مسئوليه.. عزل قرية منشية نيازي في المنيا

بعد أيام من وفاة طليقها .. تصرف صادم من ليلى علوي

ما قصة وعد الأمير نايف الذي تحقق بعد مرور 17 عاما

هل الصيام يشكل بيئة حاضنة لفيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

القيعي قدم ضده شكوى.. أحمد حسن يكشف سر فشل انضمامه لـ الأهلي 3 مرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

شاهد.. زوجان بريطانيان يتحديان الشرطة في حظر التجول بحفل شواء

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر .. صور