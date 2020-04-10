إصابة 450 شخصا بفيروس كورونا داخل سجن أمريكي

أكد مسئولون في قطاع السجون الأمريكي، إصابة 450 نزيلا بفيروس كورونا المستجد، في أكبر سجن بولاية شيكاغو الأمريكية.





ويعد سجن مقاطعة كوك الأمريكية، هو الأكبر، حيث شهد تفشي كبير للفيروس.





وجاء الاهتمام بما يحدث في السجن، عقب رفع سجناء لافتات طلبوا فيها المساعدة‭‭ ‬‬عند نوافذ زنازينهم المطلة على شارع عام.





وأعلن السجن تجهيز حجر صحي ومنشأة رعاية للسجناء تتسع لنحو 500 سرير، ونقل أكبر عدد ممكن من النزلاء من الزنازين التي تضم سجينين إلى زنازين فردية والبدء في إجراء اختبارات الفيروس في السجن.





ولا تزال تكافح الولايات المتحدة ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من ارتفاع كبير في أعداد الوفيات والإصابات.