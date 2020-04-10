شاهد.. آخر التطورات في بناء الفرع الدولي لـ جامعة القاهرة

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مجموعة صور حديثة التقطها بنفسه من قلب الفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر الذي تم وضع حجر الأساس له فى 29 أبريل 2018، ومشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أن العمل مستمر في أول جامعة برامج متخصصة، طبقًا لمعايير الوقاية من العدوى.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الفرع الدولى سيكون السبيل أمام الجامعة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث من خلال الانتقال بمنظومة التعليم العالي فى الجامعة نحو العالمية من خلال برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا والدراسات المهنية بالشراكة مع جامعات دولية ذات ترتيب مرموق فى تخصصاتها.

وأكد الدكتور الخشت، أن الفرع الدولي الجديد لجامعة القاهرة سينطلق موظفًا لمدخل تعليمي يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الايجابية في بيئة عالمية تفاعلية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وقع منذ فترة، مع الشركة المنفذة للمشروع، عقد تشطيبات المرحلة الأولى للفرع الدولي للجامعة، وسيضم الفرع مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة الجاهزة للاطلاق والعمل فور الانتهاء من المرحلة الأولى لانشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة وتتضمن برامج العلوم المالية والادارية، والعلوم السياسية والاقتصاد، وعلوم القانون، وعلوم الأرض، والفيزياء المتقدمة، والعلوم الهندسية، والعلوم البيولوجية، والعلوم الانسانية، وبرامج متنوعة أخرى، تضم حوالى 30 برنامجا بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولى ومنظمات ومؤسسات دولية.





يشار إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يُقام في مدينة ٦ أكتوبر، تضم المبنى الرئيسي الذي يشمل قبة الجامعة وبها إدارة البرامج والجامعة، كما يضم الفرع الدولي مباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، وأول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة تقترب من 1800 متر مربع، والاستاد الرياضي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، ومدينة رياضية ‏ومنطقة ترفيهية بمساحة 100 فدان، بالإضافة إلى مبانى لتسكين الطلاب والطالبات على مساحة تصل 2600 متر مربع، كما يضم مجمعًا للمعامل على أحدث المواصفات العالمية، ومجمعا للحضانات العلمية وريادة الاعمال والشركات الناشئة.