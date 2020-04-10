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رياضة

عزمى مجاهد يكشف حقيقة تكفل اللاعبين بالأسر المتضررة من كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:03 م
عزمى مجاهد
عزمى مجاهد
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يسري غازى
شن عزمى مجاهد مدير ادارة  المتابعة فى اتحاد الكرة  هجوما ضاريا على نجوم الرياضة بشأن ملف التبرعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة ومواجهة التحديات التى فرضها انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. 
 
وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : ما يثار حول إطلاق نجوم كرة القدم مبادرات المشاركة فى تحدى الخير مجرد طق حنك ومن قبيل الشو الإعلامى الذى يسعى إليه لاعبو كرة القدم وغيرهم من النجوم ولا يمت للواقع باى صلة .

أضاف : لاعبى كرة القدم الذين ظهروا عبر مقاطع فيديو وأعلنوا تحمل تكفل المئات من الأسر الفقيرة لم يقوموا بالتوجه إلى المسالك الشرعية عبر صندوق تحيا مصر  وايداع مبالغ مالية للتكفل بالأسر المصرية المحتاجة.

لفت الى ان الاستثناء الوحيد هو احمد رمزى نجم نادى الزمالك السابق الذى توجه عبر مسلك شرعي وتبرع ببعض ممتلكاته داخل مصر وهو فى الخارج ولم يستفد فى السابق على مستوى الأندية او المنتخبات لكن حسه الوطنى دفعه للتبرع.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر ابريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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