كما لم تراها من قبل.. الشمس تكشف أسرارها في أوضح ظهور لها.. فيديو وصور

نشرت وكالة ناسا لعلوم الفضاء أحدث صور تم التقاطها للشمس، وهي بأعلى دقة على الإطلاق، وتكشف أن الغلاف الجوي لها أكثر تعقيدا من المُعتقد سابقا، وتمكن من التقاطها علما ء من جامعة وسط لانكشاير ومركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا بتلسكوب التصوير التاجي عالي الدقة التابع لناسا.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يقول العلماء إن الرياح القوية المنبعثة من 3 ثقوب ضخمة على سطح الشمس بدأت تقصف الأرض، حيث تولد رياح شمسية سريعة الحركة، ويتم تصوير هذه النقاط كنقاط سواء في الشمس ذات مساحة كبيرة، وكشف باحثون بريطانيون عن أعلى درجات الدقة على الإطلاق للشمس وغلافها الجوي مما يدل على انبعاث الغازات الساخنة في البقع الداكنة.

يبلغ عرض كل حزمة من البلازما الساخنة حوالي 311 كم، وبرؤية هذا الاكتشاف استطاع علماء الفلك فهم أفضل للغلاف الجوي المعقد للشمس مما سيساعدهم في التنبؤ بالتوهجات والعواصف الشمسية.





وكشفت الصور في الغلاف الجوي للشمس أنه يتكون من خيوط من الغازات الممغنطة ذات درجة حرارة مرتفعة جدا، ويمكن رؤية هذه الخيوط بوضوح في الصور، ورغم انها تبدو كشعر الإنسان إلا أنها ساخنة جدا لدرجة لا تصدق حيث تصل حرارتها إلى أكثر من مليون درجة مئوية.



