وفاة شاب مصري طبيعيا بإيطاليا

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو – إيطاليا لافت فيه الملحق العمالي مجدي حسنين ، إلى وفاة المواطن المصري أحمد خالد هلال، ويقيم في ميلانو وهو من محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن وفاته كانت طبيعية .
وقال إن بعض جروبات وصفحات المصريين بميلانو أشار إلي أنه
ضحية لفيروس كورونا ، ولكن والده أوضح أنه
كان بخير وتوفي فجأة ، وأن النيابة رفضت تسليم الجثة قبل إعادة التشريح وأن التحليل
الأولية أظهرت أنه لا يعاني من أي مرض، والدم ليس به مواد سامة ولا مخدرة، وأظهر نتيجة
تحليل كورونا (سالب) ، أي أنه ليس مصابا بالفيروس
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