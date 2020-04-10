وفاة شاب مصري طبيعيا بإيطاليا

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو – إيطاليا لافت فيه الملحق العمالي مجدي حسنين ، إلى وفاة المواطن المصري أحمد خالد هلال، ويقيم في ميلانو وهو من محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن وفاته كانت طبيعية .

وقال إن بعض جروبات وصفحات المصريين بميلانو أشار إلي أنه ضحية لفيروس كورونا ، ولكن والده أوضح أنه كان بخير وتوفي فجأة ، وأن النيابة رفضت تسليم الجثة قبل إعادة التشريح وأن التحليل الأولية أظهرت أنه لا يعاني من أي مرض، والدم ليس به مواد سامة ولا مخدرة، وأظهر نتيجة تحليل كورونا (سالب) ، أي أنه ليس مصابا بالفيروس .