AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفاة شاب مصري طبيعيا بإيطاليا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:38 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي  التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو – إيطاليا لافت فيه الملحق العمالي مجدي حسنين ، إلى وفاة  المواطن المصري أحمد خالد هلال،  ويقيم في ميلانو وهو من محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن وفاته كانت طبيعية .

وقال إن  بعض جروبات وصفحات المصريين بميلانو أشار إلي أنه ضحية لفيروس كورونا  ، ولكن والده أوضح أنه كان بخير وتوفي فجأة ، وأن النيابة رفضت تسليم الجثة قبل إعادة التشريح وأن التحليل الأولية أظهرت أنه لا يعاني من أي مرض، والدم ليس به مواد سامة ولا مخدرة، وأظهر نتيجة تحليل كورونا  (سالب) ، أي أنه ليس مصابا بالفيروس .

Advertisements

ترشيحاتنا

بإطلالة ملفتة.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور لها

اخبار الفن .. تصرف صادم من ليلى علوي بعد أيام من وفاة زوجها السابق .. وزكي فطين عبد الوهاب يهاجم عادل إمام

بعد 4 أشهر من انتشاره.. اليمن تنضم لنادي كورونا العالمي بتسجيل أول حالة

في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. قصة حفيده المثلي جنسيا وعلاقته بالممثل الإسرائيلي

مدينة لم تنم ولم تهدأ منذ 350 سنة.. ماذا فعل بها كورونا

عزل المدن.. مصير جديد ينتظر طلاب الجامعات بعد فترة التعليق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور

تعقيم منازل المصابين بـ كورونا بقرية منشية نيازى بـ المنيا

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات ملفتة عرضت حلا شيحة للانتقاد