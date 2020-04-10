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أخبار العالم

الأكبر منذ 70 عاما.. هجوم ضخم من الجراد على عدة مناطق بـ أفريقيا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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شريف سيد
تواجه أفريقيا تهديدا غير مسبوق خلال الفترة المقبلة، حيث تتعرض لموجه ثانية من هجوم الجراد، أكبر بعشرين مرة من سابقيه، والأكبر من نوعه منذ 70 عاما. 

تعتبر بعض المجتمعات في أفريقيا أن الحشرات الصحراوية تشكل تهديدًا أكبر من جائحة كورونا، الذي انتشر حتى الآن بسرعة أقل مما كان عليه الحال في آسيا أو الغرب.

ويزيد فيروس كورونا الأمور سوءًا أيضًا لأن المزارعين المحبطين يُمنعون من مغادرة منازلهم والتجمع لصد الحشرات.

يقول بعض المزارعين إنهم لا يشعروا بالخوف من فيروس كورونا المستجد، بمقدار خوفهم من هجوم الجراد عليهم، الذي يقضي على كل شئ. 


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