AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مشهد مُبكٍ.. طبيب ينشر آخر مكالمة لأبيه قبل وفاته بفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:27 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

قام طبيب بمشاركة مكالمة فيديو مبكية أجراها مع والده الذي توفي بسبب فيروس كورونا عن عمر 71 عامًا، ليرى وجهه للمرة الأخيرة قبل أن يرحل عن الحياة.


توفي الأب أليكس يوين ، الذي كان يدير عيادة صينية 20 عامًا في مستشفى سان جورج في توتنج ، جنوب لندن ، بعد أن انهار في منزله بعد إصابته فيروس كورونا القاتل.


وبحسب صحيفة ديلي ميل، كان الأب على  جهاز التنفس الاصطناعي حين كان يتحدث إلى ابنه سيباستيان للمرة الاخيرة عبر الفيديو كول بعد أن أخبر الأب أسرته  في السابق أنه لا يريد أن يموت وحده.


وقال الابن لقناة آي تي في البريطانية، إنه لم يعتقد أن المكالمة التي أجراها مع والده كانت ستكون الاخيرة بينهما، حيث كانا يضحكان و يتبادلان الحديث الودي وذلك قبل أن تسوء حالة أبيه ويتوفى بعدها.


وكان الأب يعاني من مشاكل  صحية كامنة في الصدر، وانتفاخ الرئة ومشاكل في القلب، وكان لديه  خوف، من الذهاب إلى المستشفى مع تدهور حالته ، وكان يصر على أنه لا يريد الذهاب إلى المستشفى حتى لا يموت وحده.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تحقق في وفاة مكتشف فيروس كورونا.. فيديو

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

البحرين تسجل رابع وفاة بفيروس كورونا

مصابة بـ كورونا تودع عائلتها عبر الهاتف بعد تدهور حالتها الصحية

وفاة الوزير الفرنسي ديفيدجان أكبر سياسي في أوروبا بفيروس كورونا

الجزائر.. وفاة أول طبيب جراء إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وفاة الروائي جميل عطية صاحب ثلاثية 1952

الداخلية السعودية تعلن حظر تجول جديد بالمدينة المنورة.. تفاصيل

أخبار الفن| الموت يفجع علي ربيع .. حقيقة عودة حلا شيحة للحجاب مجددًا

50 إصابة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديجول بفرنسا

أول تعليق لصاحب الظهور اللافت في فيديو جولة السيسي.. ماذا قال

وفاة والد الفنان علي ربيع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لممارسة الرياضة.. سكان مدينة كاملة ينتهكون حظر التجوال.. تفاصيل

موعد رومانسي ينتهي بكارثة.. شابة تلقى مصرعها بسبب موبايل

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين