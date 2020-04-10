مشهد مُبكٍ.. طبيب ينشر آخر مكالمة لأبيه قبل وفاته بفيروس كورونا

قام طبيب بمشاركة مكالمة فيديو مبكية أجراها مع والده الذي توفي بسبب فيروس كورونا عن عمر 71 عامًا، ليرى وجهه للمرة الأخيرة قبل أن يرحل عن الحياة.

توفي الأب أليكس يوين ، الذي كان يدير عيادة صينية 20 عامًا في مستشفى سان جورج في توتنج ، جنوب لندن ، بعد أن انهار في منزله بعد إصابته فيروس كورونا القاتل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، كان الأب على جهاز التنفس الاصطناعي حين كان يتحدث إلى ابنه سيباستيان للمرة الاخيرة عبر الفيديو كول بعد أن أخبر الأب أسرته في السابق أنه لا يريد أن يموت وحده.

وقال الابن لقناة آي تي في البريطانية، إنه لم يعتقد أن المكالمة التي أجراها مع والده كانت ستكون الاخيرة بينهما، حيث كانا يضحكان و يتبادلان الحديث الودي وذلك قبل أن تسوء حالة أبيه ويتوفى بعدها.

وكان الأب يعاني من مشاكل صحية كامنة في الصدر، وانتفاخ الرئة ومشاكل في القلب، وكان لديه خوف، من الذهاب إلى المستشفى مع تدهور حالته ، وكان يصر على أنه لا يريد الذهاب إلى المستشفى حتى لا يموت وحده.