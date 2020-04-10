وزير الصحة الكويتي يدعو المتعافين من كورونا للتبرع بدمائهم.. اعرف السبب

‏طالب الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر من جميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبيًا إيجابية هذا العلاج.





وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت اليوم الجمعة انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس، بتسجيل 83 إصابة جديدة.





وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 993 حالة، مضيفة أن خمسة من المصابين الجدد مواطنون كويتيون وتم إجلاء اثنين منهم من بريطانيا.





والمصابون الآخرون مقيمون من جنسيات مختلفة بينهم أربعة مصريين وسوريان.





وأعلنت الوزارة أن 869 مريضا بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات الكويتية و26 منهم في أقسام العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس منذ أمس من 111 حتى 123 شخصا.





وسجلت في الكويت حتى الآن وفاة واحدة ناجمة عن كورونا.



