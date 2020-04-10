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أخبار البلد

لصالح وزارة الصحة.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة قادمة من الصين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:42 م
شحنة مستلزمات طبية
شحنة مستلزمات طبية
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، ضمن جهود دعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

صرحت مصادر مطلعه، أن قرية البضائع بمطار القاهرة استقبلت مشمول شحنة تقدر بأكثر من 17 طن مستلزمات طبية استوردتها إحدى الشركات الخاصة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة الفيروس القاتل.

أمر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بتشكيل لجنة جمركية برئاسة عزة حسين مدير عام الوارد، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الشحنة عبر منفذ 35 بقرية البضائع بالمطار.

وتثمن الحكومة المبادرات المجتمعية من جانب القطاع الخاص، ورجال الأعمال الوطنيين وكافة مُؤسسات المجتمع المدني، في هذا الظرف الدقيق الذي تواجهه مصر، والذي يفرض ظلاله على مختلف دول العالم، مؤكده أن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص هو سبيل النجاح وتجاوز الصعوبات، سواء في عمليات الوقاية والمكافحة للفيروس، أو في أعمال البناء والتعمير والتنمية بوجه عام.

لصالح وزارة الصحة.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة قادمة من الصين
لصالح وزارة الصحة.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة قادمة من الصين
لصالح وزارة الصحة.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة قادمة من الصين
لصالح وزارة الصحة.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة قادمة من الصين
لصالح وزارة الصحة.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة قادمة من الصين
لصالح وزارة الصحة.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة قادمة من الصين
لصالح وزارة الصحة.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة قادمة من الصين
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