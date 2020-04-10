أبو العينين يدعو الحكومة والخبراء لإعداد خطط اقتصادية لما بعد كورونا

طالب النائب محمد أبو العينين، الإعلام، بالتحدث عما ستواجهه مصر من تحديات عالمية، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، داعيا الحكومة والخبراء إلى تشكيل لجان لدراسة خطط مصر المستقبلية.





وتابع أبو العينين مع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يجب على الإعلام إيضاح كيفية استغلال محنة أزمة كورونا لتأسيس نظام اقتصادي متكامل.





وأكد النائب محمد أبو العينين، أن العالم سيتشكل من جديد، وسيتصارع من أجل البقاء، وتعويض خسائره من جديد بعد انتهاء أزمة كورونا، واتباع فلسفة جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لنفسه وزيادة الإنتاج.





وأوضح أبو العينين، أن الاتحادات العالمية التي رأيناها على مستوى العالم أصبحت هشة، وسيكون هناك تصارعات لإعلاء القيم المضافة للمنتجات ورفع قيمة العلم والعلماء والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة خلال الثورة الصناعية التى ستحدث ما بعد كورونا.