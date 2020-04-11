فيات تغلق التقديم لمسابقة اختيار أفضل تصميم لبيك رام الجديدة

أغلقت شركة فيات كرايسلر باب التقدم لمسابقة تصميم جديدة على فيسبوك، لتصميم بيك آب رام الأكثر شرًا وفظاعة ، والتى كان قد اطلقها رالف جيل، ومارك تروستل، رؤساء تصميم فيات .

حيث تم تسليم اخر التصميمات امس 9 أبريل الساعة 5 مساء ، حيث يحتاج المستخدمون ببساطة إلى تضمين "FCADriveforDesign.com" في مكان ما في رسمهم، والمشاركة كانت سهلة أيضًا، حيث يحتاج المصممون ببساطة إلى التعليق على بوست منافسة تصميم فيات كرايسلر أو وضع تغريدة على @FiatChrysler_NA باستخدام هاشتاق #DriveforDesign.

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و سيكشف كلًا من تروستل وجيل عن قائمة التصميمات الأفضل لديهم على انستقرام يوم الجمعة القادمة، وقد أصدرت فيات كرايسلر صورة لـ RAMpage لمنح المصممين بعض الإلهام، وهو تصميم قائم على دودج تشالنجر يتميز بشبك رام ولمسات أنيقة.

والجدير بالذكر انه تم إطلاق مسابقة التصميم هذه للترويج لمسابقة Drive for Design لهذا العام، وهي مفتوحة لطلاب المدارس الثانوية بأمريكا في الصفوف من 10 إلى 12، حيث تم يتوجب عليهم تصميم بيك آب رام المستقبلية الأفضل، وتقديم تصاميمهم بحلول 1 مايو.