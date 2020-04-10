أخبار الرياضة السعودية.. موعد عودة الدوري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من أخبار السعودية اليوم نرصد لكم أبرزها:









بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الترتيب لحسم موعد عودة مسابقة الدوري السعودي بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).













كشف عمرو السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي عن النادي الذي يريد اللعب له بخلاف ناديه الحالي، في الحوار الذي تم اجراءه معه عن بعد عبر قناة "أبو ظبي الرياضية".













بعد إيقاف النشاطات الرياضية والتدريبات الجماعية بناء على قرار وزارة الرياضة السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أصبحت التدريبات المنزلية هي الحل الأقل خسارة للاعبين والأجهزة الفنية خلال الفترة الحالية لعدم خسارة اللياقة البدنية.