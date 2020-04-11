شوارع فاضية.. أمن كفر الشيخ يتابع تنفيذ قرار حظر التجول.. صور

خلت شوارع مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، من المواطنين الذين التزموا بقرار حظر التجوال، وحرصوا على المكوث في منازلهم، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامتهم وصحتهم.





ومن جانبها، تبذل الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن جهودًا مضنية في تنفيذ قرار حظر التجول في الشوارع من خلال الأكمنة والدوريات الثابتة والمتنقلة.





وكان مجلس الوزراء، قد أقر بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا؛ بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثنى من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.





وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس او الغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.





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