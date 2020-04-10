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محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي بكل قوة لمحاولات البناء المخالف خلال فترة حظر التجوال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة.

وقال المحافظ، إن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة حالة تعدٍ بقرية رزقة آماي التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة موسي بمركز ومدينة كفر الشيخ علي مساحة 225 مترًا مربعًا، وإزالة شدة خشبية علي مساحة 100 متر مربع، بقرية علام التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر بمركز ومدينة الحامول، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعدٍ على مساحة 2815 مترًا مربعًا بمركز ومدينة سيدي سالم. 

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها المحافظة، لافتًا أن الدولة لن تسمح بعودة تعديات المواطنين على أراضيها وممتلكاتها ومبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، بعد استردادها.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

محافظ كفر الشيخ: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية.. صور
محافظ كفر الشيخ: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية.. صور
محافظ كفر الشيخ: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية.. صور
محافظ كفر الشيخ: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية.. صور
محافظ كفر الشيخ: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية.. صور
محافظ كفر الشيخ: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية.. صور
محافظ كفر الشيخ: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية.. صور
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