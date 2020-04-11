بزيادة 8 أضعاف.. إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة

أعلن النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إقرار مشروع قانونه بشأن الإيجارات القديمة خلال دور الإنعقاد الحالي، بجانب قوانين الاستحقاقات الدستورية (انتخابات مجلس النواب والمحليات) والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن البرلمان ممتد حتى 9 يناير 2021 وفقا للدستور.

وأكد العليمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية زيادة قيمة الإيجارات القديمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، وفقا لما نص عليه الدستور والشريعة الإسلامية، مشددا: "الإيجارات القديمة لم تتغير قيمتها منذ الحرب العالمية الثانية".



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ويهدف مشروع قانون النائب إلى زيادة قيمة الإيجارات السكنية 8 أضعاف الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، 5 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961، 4 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، و 3 أضعاف الأجرة للأماكن من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

وينص المشروع على تدشين صندوق تابع لوزارة المالية ويكون مقره الوزارة، يتم تمويل المأجرين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، ويتم دفع القيمة الإيجارية شهريا من باب تقديم الخدمة الاجتماعية ويتم وقف ذلك الدعم بمجرد توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.