عضو لجنة الحكام السابق يطالب ممثلي الأندية بتفعيل دورها بالجمعية العمومية

طالب وليد شعبان، عضو لجنة الحكام السابق ممثلى الأندية بمختلف الدرجات، بتفعيل دورها خلال مشاركتها ضمن فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة.





ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن الموعد النهائي لانعقاد الجمعية العمومية المقبلة على أن تشهد تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم.





وكتب وليد شعبان، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "الأندية أعضاء الجمعية العمومية لإتحاد الكرة من الضرورى أن تنتفض ويكون لها رأى ورؤية لمستقبل الكرة المصرية.





وأضاف "كفى إستخدامكم كمطية لوصول بعض الأشخاص المرشحين إلى منافعهم وأغراضهم ولابد أن تكون ( إنتخابات ٢٠٢٠) تحت شعار الشرف والكرامة!".





يذكر أن فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة سوف تشهد إجراء تعديلات لائحة النظام الأساسي وجاء أبرزها تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية الى ٩٨ إضافة إلى تفعيل بند الـ ٨ سنوات.