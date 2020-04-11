أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 11 - 4 - 2020

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 11-4-2020 ، أمام الجنيه المصرى .





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.00 جنيه للشراء، 17.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.38 جنيه للشراء، 19.63جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى





استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي





استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.98 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.