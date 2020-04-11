حفل موسيقى عربية ومسرحية تلاميذ الفيس بوك على قناة الثقافة بـ يوتيوب.. بعد غد

يقدم نجوم الأوبرا، باقة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة، ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك وذلك فى التاسعة مساء بعد غد الاثنين،على قناة وزارة الثقافة بـ يوتيوب.





ومن الأعمال المقدمة: القلب معاك - الدنيا غنوة - سنتين وانا احايل فيك - ب فتحة باء أداء نهاد فتحى، اما براوة - دوبنا حبايبنا - القريب منك - الا انت - دور انا هويت تشدو بهم ايات فاروق ، عدوية - يا حلو ناديلى - شفت حبيبى اداء ياسر سليمان ، شعورى ناحيتك – ولا بيصعب علينا اداء رحاب مطاوع ، مش هتنازل عنك – ال جانى بعد يومين – الله على المستقبل تتغنى بهم مروة ناجى.





بعدها تبث المسرحية الكوميدية الاستعراصية تلاميذ الفيس بوك تأليف وإخراج عبدالمنعم محمد وتدور فكرتها حول شخصية مدرس يسعى لتقويم سلوكيات عدد من الشباب بالتعاون مع مجموعة من زملائه المدرسين وينجح بالفعل فى تنمية قدراتهم ومهارتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .



