حفل موسيقى عربية ومسرحية تلاميذ الفيس بوك على قناة الثقافة بـ يوتيوب.. بعد غد

يقدم نجوم الأوبرا، باقة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة، ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك وذلك فى التاسعة مساء بعد غد الاثنين،على قناة وزارة الثقافة بـ يوتيوب.
ومن الأعمال المقدمة: القلب معاك - الدنيا غنوة - سنتين وانا احايل فيك - ب فتحة باء أداء نهاد فتحى، اما براوة - دوبنا حبايبنا - القريب منك - الا انت - دور انا هويت تشدو بهم ايات فاروق ، عدوية - يا حلو ناديلى - شفت حبيبى اداء ياسر سليمان ، شعورى ناحيتك – ولا بيصعب علينا اداء رحاب مطاوع ، مش هتنازل عنك – ال جانى بعد يومين – الله على المستقبل تتغنى بهم مروة ناجى.
بعدها تبث المسرحية الكوميدية الاستعراصية تلاميذ الفيس بوك تأليف وإخراج عبدالمنعم محمد وتدور فكرتها حول شخصية مدرس يسعى لتقويم سلوكيات عدد من الشباب بالتعاون مع مجموعة من زملائه المدرسين وينجح بالفعل فى تنمية قدراتهم ومهارتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .
تلاميذ الفيس بوك بطولة شيرين ، محمد الحلو ، إيهاب مبروك ، رضا حامد ، حسان العربى ، أحمد بسيم ، ليلى صدقي ، دعاء رمضان ، سالى كامل ونجوم فرقة تحت 18 منهم طارق مرسى ، نور الشرقاوى ، هبة محمد ، دعاء محمد ، محمد جاد ، رشا جميل ، عمرو بدران ، محمود لاشين ، سريال سعيد ، حمزة خاطر ، محمد عبد الخالق ، استعراضات سامي نوار، أشعار خميس عز العرب ، ديكور الدكتور أحمد عبدالعزيز ، الحان حمادة الحلو، مخرج مساعد إيهاب علوان وياسر جمعة .