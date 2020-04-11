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رياضة

فيديو مؤثر.. مجدي عبد الغني يوضح رأيه في ظاهرة رفض دفن المتوفين بـ كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 01:12 م
مجدى عبدالغنى
مجدى عبدالغنى
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ميرنا محمود
نشر الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، فيديو جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق مجدي عبد الغني علي الفيديو قائلا: بخصوص ظاهرة رفض دفن المتوفين بالكورونا في بعض القرى .. ملقتش مقطع معبر أنسب من ده للأسف الشديد !!".

يذكر أن مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وجه رسالة إلى جموع الشعب المصرى عبر مقطع فيديو من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

واستعرض مجدى عبدالغنى أبرز الخطوات من غسيل اليدين بالصابون والمطالبة بعدم النزول من المنزل للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

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