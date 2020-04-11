هانى رمزى يدعو الله أن يحفظ الناس من وباء كورونا.. شاهد





ربنا يحفظ الناس كلها في الدنيا #كورونا ". وعلق هانى رمزى قائلا "





وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : اللهم امين يارب.. ا للهم آمين يا رب العالمين.. ا نسان محترم.





وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.