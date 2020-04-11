هانى رمزى يدعو الله أن يحفظ الناس من وباء كورونا.. شاهد

نشر الفنان هانى رمزى صوة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يدعو الله ان يحفظ الناس من وباء كورونا.
وعلق هانى رمزى قائلا " ربنا يحفظ الناس كلها في الدنيا #كورونا ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : اللهم امين يارب.. اللهم آمين يا رب العالمين.. انسان محترم.
وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.