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محافظات

لمتابعة العمل والتشديد على إجراءات الوقاية.. رئيس الوزراء يتفقد العاملين باستثمار الإسماعيلية

السبت 11/أبريل/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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انجي هيبة
وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة الاستثمارية الحرة بالاسماعيلية، لمتابعة العمل، والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى بعض المصانع والتقي رئيس مجلس الوزراء ببعض العاملين، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفزات الطبية. 

 وخضع رئيس الوزراء ومرافقوه، لاجراءات الوقاية المُتبعة، ومنها قياس درجة الحرارة، والتعقيم،وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية. وتفقد رئيس الوزراء كافة اقسام المصنع، وخطوط انتاجه بمختلف المراحل، واستمع الى شرح حول المصنع.
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