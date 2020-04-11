الحكومة البريطانية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ بوريس جونسون

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "تحسن جيد" في حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا مؤكدا تماثله للشفاء، وذلك بعد يومين من إخراجه من العناية المركزة مساء يوم الخميس 9 أبريل، بعد قضاء ثلاث ليال تحت الملاحظة.





وأصدر داونينج ستريت بيانًا يوم الجمعة، 10 أبريل، ذكر فيه أنه على الرغم من أن جونسون كان قادرًا على المشي مرة أخرى، إلا أن شفاءه "بدأ للتو" وأنه لن يستأنف مهامه الرسمية إلا بناءً على نصيحة أطبائه.





وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يواصل مساندته لجونسون بينما يتعافى الأخير، ولم يتم عرض جدول زمني علنيًا لعودة جونسون إلى مقر الحكومة في 10 داونينج ستريت، بلندن.





وقال المتحدث باسم داونينج ستريت إنه لم يكن على علم بأي اتصال بين رئيس الوزراء وفريقه، كما أنه لم يذكر ما إذا كان جونسون سيعود في الوقت المناسب لإجراء مناقشات حول ما إذا كان سيتم تخفيف حظر المملكة المتحدة على الصعيد الوطني، المقرر عقده في 16 أبريل.





وتم إدخال جونسون إلى المستشفى يوم الأحد الماضي، 5 أبريل، بعد 10 أيام من اختبار الإصابة بالفيروس في البداية.





وجرى نقل جونسون إلى المستشفى بعد تفاقم أعراض COVID-19 تدريجيًا، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة وسعال جاف.





بعد ذلك، أمضى ثلاث ليال في العناية المركزة وسط تقارير تفيد بأن حالته تدهورت بحلول يوم الاثنين الماضي.