تواصل تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار الحملات المكثفة لاعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والمصالح وجميع اماكن تجمعات المواطنين وخاصة ايام العطلات والاجازات وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمحافظات على مستوى الجمهورية .
واوضح محافظ الدقهلية أن هناك مساهمات متميزة للمجتمع المدنى بالدقهلية فى توفير مستلزمات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح واماكن التجمعات للمواطنين مشيرا الى ان مسهماتهم المالية والعينية تجاوزت ال 6 مليون جنيه واضاف انه تم حتى الان استهلاك 900 طن كلور فى اعمال التطهير والتعقيم بمشاركات المجتمع المدنى بالتعاون مع قطاعى الصحة والطب البيطرى.
وفى ذات السياق كلف محافظ الدقهلية اليوم السبت نائب المحافظ بالاشراف على حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين واماكن التجمعات بنطاق حى غرب المنصورة، قد شملت الحملة تطهير وتعقيم مبنى الوحدة المحلية للحى والمكاتب الادارية والطرقات المؤدية اليها وخاصة اماكن توافد أعداد كبيرة من المواطنين مثل المركز التكنولوجى ومركز خدمة المواطنين وايضا تعقيم وتطهير المحلات بطول شارع عبد السلام عارف والسيارات التاكسى والسرفيس التى تصادف وجودها بالشارع وكذا منطقة بوابات قوات الامن المركزى ومنطقه سوق الخواجات.