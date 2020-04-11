تواصل تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار الحملات المكثفة لاعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والمصالح وجميع اماكن تجمعات المواطنين وخاصة ايام العطلات والاجازات وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمحافظات على مستوى الجمهورية .





واوضح محافظ الدقهلية أن هناك مساهمات متميزة للمجتمع المدنى بالدقهلية فى توفير مستلزمات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح واماكن التجمعات للمواطنين مشيرا الى ان مسهماتهم المالية والعينية تجاوزت ال 6 مليون جنيه واضاف انه تم حتى الان استهلاك 900 طن كلور فى اعمال التطهير والتعقيم بمشاركات المجتمع المدنى بالتعاون مع قطاعى الصحة والطب البيطرى.



