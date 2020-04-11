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أخبار البلد

دفعة أولى.. البحرين تجلي 165 مواطنا من القاهرة.. صور

السبت 11/أبريل/2020 - 04:18 م
البحرين تجلي رعاياها
البحرين تجلي رعاياها من القاهرة
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نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 165 مواطنا وطالبا بحرينيا كدفعة أولى عائدين إلى مملكة البحرين، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وضمن الإجراءات التي تتخذها البحرين لعودة رعاياها من الدول بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحرص هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية على الاطمئنان على أبناء المملكة ومتابعة سير إجراءات مغادرتهم في مطار القاهرة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وأكد أن السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة أوضاع كافة أبناء المملكة الموجودين في مختلف المحافظات المصرية.

وأكد سفير مملكة البحرين بالقاهرة، أن سفارة المملكة بالقاهرة ستقوم بتسيير رحلة أخرى خلال الأيام المقبلة لتسهيل مهمة رجوع عدد آخر من أبناء المملكة الراغبين في العودة إلى البلاد.

الجدير بالذكر، أنه تم الأسبوع الماضي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمسافرين قبل سفرهم، كما وفرت لهم أدوات الحماية الشخصية من معقمات وكمامات وقفازات طبية، وقد سهلت سفارة المملكة بالقاهرة خلال الفترة الماضية عودة أعداد كبيرة من المواطنين والطلبة إلى البحرين قبل غلق المجال الجوي المصري.

وتوجه سفير مملكة البحرين بالقاهرة، بالشكر إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على تعاونهم في تسهيل رجوع المواطنين البحرينيين للمملكة، وإلى كافة العاملين بالسفارة والقنصلية على جهدهم في تسهيل إجراءات عودة المواطنين، متمنيا موفور الصحة والسلامة للجميع.
دفعة أولى.. البحرين تجلي 165 مواطنا من القاهرة.. صور
دفعة أولى.. البحرين تجلي 165 مواطنا من القاهرة.. صور
دفعة أولى.. البحرين تجلي 165 مواطنا من القاهرة.. صور
دفعة أولى.. البحرين تجلي 165 مواطنا من القاهرة.. صور
دفعة أولى.. البحرين تجلي 165 مواطنا من القاهرة.. صور
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