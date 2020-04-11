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منوعات

في منزله.. حارس وادي دجلة يمارس التمارين الرياضية.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 06:36 م
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
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محمد بدران
نشر محمد عبد المنصف حرس مرمى وادى دجلة، فيديو جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد عبد المنصف في منزله وهو يمارس التمارين الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية وعدم التأثر بتلك الفترة التى توقف خلالها جميع الأنشطة الرياضية.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.













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Bonjour 🏋️‍♂️

A post shared by Mohamed Abd Elmonssif (@ousa25) on

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