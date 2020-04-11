وانخفضت قليلا أعداد الحالات الجديدة، التي بلغت 3951 حالة من 4204 في اليوم السابق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت هيئة الحماية المدنية، إن أعداد الوفيات منذ تفشي وباء "كوفيد-19" في 21 فبراير بـإيطاليا، تعد المعدل الأعلى في العالم.