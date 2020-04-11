وانخفضت قليلا أعداد الحالات الجديدة، التي بلغت 3951 حالة من 4204 في اليوم السابق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت هيئة الحماية المدنية، إن أعداد الوفيات منذ تفشي وباء "كوفيد-19" في 21 فبراير بـإيطاليا، تعد المعدل الأعلى في العالم.
وسجلت أعداد الإصابات والوقيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، انخفاضا طفيفا، إذ فقد 570 شخصا حياتهم بالوباء، الجمعة، مقارنة مع 610 وفاة في اليوم السابق.
وانخفضت قليلا أعداد الحالات الجديدة، التي بلغت 3951 حالة من 4204 في اليوم السابق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت هيئة الحماية المدنية، إن أعداد الوفيات منذ تفشي وباء "كوفيد-19" في 21 فبراير بـإيطاليا، تعد المعدل الأعلى في العالم.