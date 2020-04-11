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أخبار البلد

الصحة: منح العاملين بمستشفى المطرية ممن تربطهم صلة بمستشفى الزيتون إجازة وعزل منزلى

السبت 11/أبريل/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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محمد غالي
اعلنت هيئه المستشفيات بوزارة الصحة، عن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمستشفى المطرية التعليمي نظرا لغلق مستشفى الزيتون ووجود بعض من العاملين يعملوا بكلتا المستشفيين او تربطهم صلة قرابة باحد العاملين هناك.

وقررت الهيئة،  منح  العاملين ممن تربطهم اي صله بمستشفى الزيتون سواء تمريض او إداريين اجازة وعزل منزلى لحين ظهور نتائج المسح للعاملين بمستشفى الزيتون والمخالطين لهم وذلك حرصا على سلامة المرضى والاطقم الطبية العاملة بالمستشفى.

ولم يتم غلق مستشفى المطرية، او اي قسم بها وان العمل يجرى بصورة طبيعية داخل المستشفى.


في إطار خطتها الاحترازية لحماية الفريق الطبي اعلنت امانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعه لوزارة الصحة،  العزل المنزلي  لجميع  العاملين بمستشفى الزيتون التخصصي، بعد اكتشاف عددا من الاصابات بـ فيروس كورونا.


وأوضحت الأمانة أن العزل سيكون  لكل الفئات،  الأطباء الاستشاريين، الأخصائيين والنواب المقيمين،  طاقم التمريض بكافة المستويات.


وأشار البيان إلى أن العزل يشمل  الإداريين في كل الأقسام والإدارات ، العمال وأفراد الأمن ، وأي عمالة أخري بالمستشفى، وكافة الجهات سواء بنظام التعاقد أو الانتداب أو المأمورية والمثبتين او اي التزام بالعمل داخل المستشفى، الالتزام التام بالعزل المنزلي واتخاذ كافة سبل الوقاية الشخصية وعدم مغادرة المنزل سواء للعمل او السفر أو ممارسة أي نشاط أخر خلال الفترة من 10\4\2020 وحتي 23\4\2020 المدة 14 يوما متتاليا والإبلاغ عن أي أعراض تنفسية حادة مثل (ارتفاع بدرجة الحرارة أو كحة أو ضيق بالتنفس ).
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