الصحة: منح العاملين بمستشفى المطرية ممن تربطهم صلة بمستشفى الزيتون إجازة وعزل منزلى

اعلنت هيئه المستشفيات بوزارة الصحة، عن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمستشفى المطرية التعليمي نظرا لغلق مستشفى الزيتون ووجود بعض من العاملين يعملوا بكلتا المستشفيين او تربطهم صلة قرابة باحد العاملين هناك.





وقررت الهيئة، منح العاملين ممن تربطهم اي صله بمستشفى الزيتون سواء تمريض او إداريين اجازة وعزل منزلى لحين ظهور نتائج المسح للعاملين بمستشفى الزيتون والمخالطين لهم وذلك حرصا على سلامة المرضى والاطقم الطبية العاملة بالمستشفى.





ولم يتم غلق مستشفى المطرية، او اي قسم بها وان العمل يجرى بصورة طبيعية داخل المستشفى.









في إطار خطتها الاحترازية لحماية الفريق الطبي اعلنت امانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعه لوزارة الصحة، العزل المنزلي لجميع العاملين بمستشفى الزيتون التخصصي، بعد اكتشاف عددا من الاصابات بـ فيروس كورونا.









وأوضحت الأمانة أن العزل سيكون لكل الفئات، الأطباء الاستشاريين، الأخصائيين والنواب المقيمين، طاقم التمريض بكافة المستويات.







