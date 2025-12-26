الحكومة ترعى سباق الهجن الدولي بشرم الشيخ.. والاتحاد العربي يعتمد المدينة رسميا

ترعى الحكومة إقامة مهرجان سباق الهجن الدولي والتراثي بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع الاحتفالات السنوية بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، وذلك عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعاية المهرجان، استجابة لطلب اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وتأتي رعاية رئيس مجلس الوزراء في إطار دعم الدولة للفعاليات الكبرى التي تسهم في تنشيط السياحة الثقافية والرياضية، وإبراز التراث المصري والعربي الأصيل، بما يعزز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة دولية قادرة على استضافة الفعاليات التراثية والرياضية ذات الطابع العالمي.

ومن المقرر أن يُنظم المهرجان بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، في نموذج يعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم الأنشطة التي تجمع بين الحفاظ على الموروث الثقافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة جنوب سيناء.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد العربي للهجن، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد بالعاصمة البحرينية المنامة، وبحضور ومشاركة الاتحادات الرياضية العربية، واتحاد اللجان الأولمبية العربية، والاتحاد المصري للهجن، اعتماد استضافة مدينة شرم الشيخ للنسخة الثالثة من المهرجان العربي للهجن، والمقرر إقامتها عام 2026، بمشاركة ممثلي الاتحادات العربية الأعضاء.

ويُعد مهرجان سباقات الهجن من أبرز الفعاليات التراثية التي تحظى باهتمام واسع على المحلي والدولي، لما له من دور في إحياء التراث البدوي الأصيل، ودعم الحركة السياحية، والتعريف بالمقومات الثقافية والتراثية الفريدة التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء.