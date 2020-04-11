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عاصم الدسوقي: حراك أحمد عرابي حقيقي ووثقه شهود العيان والصحفيون الأجانب

السبت 11/أبريل/2020 - 10:20 م
عاصم الدسوقي
عاصم الدسوقي
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عبد الخالق صلاح
نفى الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، ما أثير حول عدم حقيقة الثورة العرابية وما فعله أحمد عرابي أمام الخديوي، مؤكدا أن تلك الواقعة حقيقية ووثقتها كتب التاريخ وشهود العيان.

وأضاف "الدسوقي" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، أن ما فعله أحمد عرابي نقلته الصحافة وقتها سواء الصحافة المصرية أو الأجنبية، ولو لم تكن تلك الصحف صادقة وقتها لكذبها النظام الملكي ونفاها في وقتها.

وأوضح أن البعض يحاول التشكيك في بعض الأحداث التاريخية الثابتة والموثقة لأغراض شخصية، لكن عمليات التشكيك تأخذ فترة بسيطة  وتنتهي وتبقى تلك الأحداث الموثقة ثابته.
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