20 ألف وفاة بفيروس كورونا.. الولايات المتحدة تتصدر العالم

كشف مركز رصد وباء كورونا التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز 20 ألف حالة.





وذكرت السلطات الأمريكية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حصيلة الوفيات في إيطاليا، لتصبح الدولة الأولى في عدد الوفيات بالوباء.





وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أكد ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الولاية إلى 8627، بعد تسجيل 783 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضاف أندرو كومو "نحن الآن في نهاية المرحلة الأولية لانتشار فيروس كورونا".





وأوضج كومو أن الإدارة الأمريكية تتوقع ما بين 100 ألف و200 ألف وفاة بفيروس كورونا في أفضل حال.





كما أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تمديد إغلاق المدارس حتى نهاية العام الدراسي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.