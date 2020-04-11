AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

20 ألف وفاة بفيروس كورونا.. الولايات المتحدة تتصدر العالم

السبت 11/أبريل/2020 - 11:06 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
كشف مركز رصد وباء كورونا التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز 20 ألف حالة.

وذكرت السلطات الأمريكية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حصيلة الوفيات في إيطاليا، لتصبح الدولة الأولى في عدد الوفيات بالوباء.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أكد ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الولاية إلى 8627، بعد تسجيل 783 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أندرو كومو "نحن الآن في نهاية المرحلة الأولية لانتشار فيروس كورونا".

وأوضج كومو أن الإدارة الأمريكية تتوقع ما بين 100 ألف و200 ألف وفاة بفيروس كورونا في أفضل حال.

كما أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تمديد إغلاق المدارس حتى نهاية العام الدراسي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثالثة عالميا.. أمريكا تسجل 32 ألف إصابة و400 وفاة بـ كورونا

رغم تفشي كورونا.. ترامب: الانتخابات الرئاسية في موعدها

رقم قياسي جديد.. أمريكا تسجل 1480 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

4 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين

أمريكا: 7406 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا

ارتفاع مخيف.. نيويورك تسجل رقما قياسيا في عدد وفيات كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

بعد واقعة جثمان طبيبة الدقهلية.. موظف يفتح مقابر أسرته لدفن ضحايا كورونا

شاهد أول بوابات تعقيم إلكترونية مصنعة بأيدي مصرية

انتصروا على كورونا.. خروج 5 أطفال من مستشفى الحجر الصحي في قها

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 426 وخروجهم من مستشفى العزل

3 اختبارات تكشف قدرة الرئة على تحمل كورونا .. جربها في البيت

بعد انتقاد الصينيين بسبب أكلهم.. هل تناول المصريين للفشة والكرشة يصيب بالأمراض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

بـ الفضي اللامع.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد