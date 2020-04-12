د. دنيا شعير تكتب: متى تنتهى جائحة كورونا.. الفيروس وموجاته (3)

تعرضت البشرية للعديد من الأوبئة عبر تاريخها - ربما أخطر من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)- أبرزها

الطاعون والكوليرا والسل، وبفضل التقدم العلمي أنتجت الأمصال التي قضت عليها.









وذكرنا في المقال السابق (صدى البلد 8 أبريل الجاري) أن الفيروسات كائنات غير حية وطولها من 10-300

نانومتر ولا تستطيع النمو ولا التمثيل الغذائي ولا التكاثر وتركيبها مختلف عن تركيب الخلية، فهي فقط تستولى على خلية حية لتسخر إمكانياتها لعمل نسخ كثيرة منها وتدمرها وتنطلق لإصابة خلية أخرى.. وأن هناك 3 احتمالات لأصل الفيروسات، إما أن تكون هربت من خلايا العائل (الكائن الحي) لأنها متشابهة في بعض الجينات الوراثية للعائل، والفرضية الثانية أنها كانت في الأساس كائنات حية وفقدت كثيرا من أجهزتها وجيناتها وأصبحت أصغر وأبسط، والافتراض الثالث أنها كانت أكثر كائن بدائي وتطورت بالوقت.









أظهرت الدراسات أن الفيروسات ليس لها أصل واحد، ومن المحتمل أن يكون لها أصول متعددة ومستقلة في

أوقات مختلفة.. وهناك نظرية تقول إن (رفرفة جناح فراشة في الصين قد يتسبب في فيضانات وأعاصير ورياح

هادرة في أبعد الأماكن في أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا)، ويؤدي تغير المناخ إلى ذوبان التربة المتجمدة التي تجمدت منذ آلاف السنين، ومع ذوبان التربة، فإنها تطلق فيروسات وبكتيريا قديمة، تعود إلى الحياة بعدما كانت كامنة.





وبما أن الماء هو أساس الحياة على كوكب الأرض، ويغطي 71% من سطحها، فمن المعقول الاعتقاد بأن الفيروسات تطورت مع في البحار، ومع انتقال هذه المخلوقات البحرية إلى الأرض تطورت الفيروسات أيضًا واكتسبت القدرة على إصابة الكائنات الأرضية، لذلك فإن الفيروسات ليست بجديدة.





كيف بدأت الجائحات وما أسبابها؟





الأوبئة التي تسببها الفيروسات بدأت عندما تغير سلوك الإنسان منذ نحو 12000 سنة، وعندما ظهرت المجتمعات الزراعية الأكثر كثافة سكانية، سمح ذلك بانتشار الفيروسات بسرعة ثم أصبحت مستوطنة، ومع اعتماد البشر على الزراعة، ظهرت أمراض مثل فيروسات البطاطس والطاعون البقري وكان لها عواقب مدمرة.





وبدأ البشر الذين سكنوا أراضي حوض البحر الأبيض المتوسط، منذ نحو 10000 سنة، ​​ في تربية الحيوانات البرية كالخنازير والأبقار والماعز والأغنام والخيول والجمال والقطط والكلاب، وهو ما قد يؤدي لانتقال الفيروسات من الحيوانات إلى البشر، لكن انتقال فيروسات الحيوانات من شخص إلى آخر (أمر نادر الحدوث)، رغم وجود استثناءات ملحوظة مثل الإنفلونزا.





أوبئة نادرة:

أما الأوبئة النادرة فظهرت بسبب الأمراض الفيروسية الناشئة عن الحيوانات قصيرة العمر لعدم تكيف الفيروسات بشكل كامل مع البشر وكان عدد السكان صغيرًا جدًا. ويبدو أن فيروس الإنفلونزا هو الذي عبر حاجز الأنواع من البط والطيور إلى الخنازير ومنه إلى البشر.. وهناك احتمال أن الطاعون المميت في الشرق الأوسط في وقت الأسرة الثامنة عشر كان مرتبطًا بهذا الانتقال في تل العمارنة.





ومن بين أقدم السجلات للعدوى الفيروسية لوحة مصرية يُعتقد أنها لكاهن مصري من الأسرة الثامنة عشر (1580–1350 قبل الميلاد) ظهر تشوه قدمه بسبب عدوى فيروس شلل الأطفال. وظهرت مومياوات -خلال الأسرة التاسعة عشرة - علامات شلل الأطفال، وبعض المومياوات المصرية المدفونة منذ أكثر من 3000 عام تظهر أدلة على وجود الجدري.





أما الطاعون البقري، الذي يسببه فيروس وثيق الصلة بفيروس الحصبة، هو مرض في الماشية معروف منذ العصر الروماني، نشأ المرض في آسيا لأول مرة ثم إلى أوروبا من قبل الغزاةـ، ثم فى وقت لاحق بدأت غزوات المغول بقيادة جنكيز خان، وبدأت الأوبئة في أوروبا في 1222 و1233 و1238. ووصلت العدوى بعد ذلك إلى إنجلترا بعد استيراد الماشية من القارة الأوروبية.





وأصبح الطاعون البقري (وقتها) مرضًا مدمرًا بمعدل وفيات 80-90٪ وتسبب فقدان الماشية إلى حدوث مجاعة.





أما في العصر الحديث فهناك عدة جائحات أشهرهم "الأنفلونزا الإسبانية".





أولا ما هي الأنفلونزا.. وما هي أسبابها؟





الأنفلونزا مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي يحدث في الشتاء بجميع أنحاء العالم، ومسئول عن موت 35 ألف شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الوفيات من الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





جائحات الأنفلونزا تحدث كل 30 سنة أو 3 مرات فى القرن الواحد، أحدهم تكون الأكثر في عدد الوفيات، وتحدث

بواسطة سلالة جديدة لا يعرفها الجهاز المناعي للبشر وتنتشر في كل أنحاء العالم.





الأوبئة تحدث على موجتين أو ثلاثة من العدوى وتكون الثانية أشرس من الموجة الأولى وهذا يفسر كلمة رئيس الوزراء البريطاني بأن القادم أسوأ فهو يقصد الموجة الثانية من الجائحة، أما الموجة الثالثة تكون الأخف على الإطلاق.





الأنفلونزا الإسبانية:





تسببت في وفاة أشخاص أكثر من أى مرض على مر التاريخ، وعدد الوفيات فاق أعدداد القتلى جراء حروب "العالمية الأولى والثانية والحرب الكورية وفيتنام مجتمعين".





وكانت الإصابة أعلى بين الشباب والجنود في الجيش الأمريكى، وظهرت في فبراير 1918 وانتشرت بسرعة خلال الربيع واختفت الموجة الأولى فى بدايات فصل الصيف، وظهرت الموجة الثانية فى أغسطس 1918، ولم نعلم أعداد الوفيات بدقة نظرا لظروف الحرب العالمية الأولى وصعوبة تبادل المعلومات وتتبع الحالات، بالنسبة للموجة الثانية فحدثت نتيجة طفرة في الفيروس، (أي تغيير بحيث لا يتم التعرف على الشكل الجديد للفيروس بواسطة جهاز المناعة)، وقد تكون أقل أو أكثر فتكًا، وقد تكون أقل أو أكثر عدوى.





وفي أواخر أغسطس 1918 ظهرت فى عدة مدن حول العالم، نتيجة لحدوث طفرة مختلفة استثنائية بطريقة قاتلة، وأكثر من 90% من أعداد الوفيات حدثت خلال الموجة الثانية من الجائحة وكان لها تأثير كبير على المجهود الحربي في البلدان المقاتلة، ومات الآلاف بسبب الإنفلونزا في طريقهم إلى أوروبا.





الموجة الثانية أصابت 30- 50% من سكان العالم، 10% منهم أصيبوا بالتهاب رئوى حاد، وتسببت في الوفاة ببعض الأحيان خلال 24 ساعة أو أقل. وأغلقت كل المحلات، الكنائس والمدارس بأمريكا وتحولت الصالات الرياضية إلى مستشفيات.. والواضح أن البشرية تحتاج إلى مزيد من العمل القائم على استخدام العقل والعلم لفهم الفيروسات وإنتاج أمصال تقضي عليها..

وللحديث بقية...







