هل يجمد الأهلي أحمد فتحي بعد توقيعه لبيراميدز.. الصقر يجيب

كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، عن مصير مشاركة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر بالفترة المتبقية من الموسم، بعذ توقيعه لبيراميدز.





وأكد الصقر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "من الصعب جدا مشاركة فتحي في تشكيل الأهلي الفترة المقبلة بعد إعلان بيراميدز الحصول على توقيعه".









وتابع: "اعتقد الأهلي صعب يعتمد على خدمات أحمد فتحي في الفترة المتبقية بسبب الجماهير أيضا التي تهاجم اللاعب.



