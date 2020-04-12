عماد السيد عن تألقه أمام الزمالك: تربيت على الإخلاص داخل النادي الأبيض

قال عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، إنه قدم مباراة كبيرة مع زعيم الثغر ضد النادي الأبيض في كأس مصر الموسم الماضي.









وأضاف عماد السيد خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك ردًا على تألقه أمام ناديه السابق:" تربيت على الاخلاص داخل الزمالك منذ أن كنت ضمن فريق الناشئين".









وأوضح :" تعملت في الزمالك أن أخلص في المكان الذي ألعب فيه وألا أقصر.