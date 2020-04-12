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رياضة

عماد السيد عن تألقه أمام الزمالك: تربيت على الإخلاص داخل النادي الأبيض

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قال عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، إنه قدم مباراة كبيرة مع زعيم الثغر ضد النادي الأبيض في كأس مصر الموسم الماضي.


وأضاف عماد السيد خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك ردًا على تألقه أمام ناديه السابق:" تربيت على الاخلاص داخل الزمالك منذ أن كنت ضمن فريق الناشئين". 


وأوضح :" تعملت في الزمالك أن أخلص في المكان الذي ألعب فيه وألا أقصر.


وسبق لعماد السيد اللعب في صفوف نادي الزمالك قادمًا من نادي إنبي، قبل أن ينتقل مع بداية هذا الموسم لنادي الاتحاد السكندري.


يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات الدوري الممتاز حتى نهاية شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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