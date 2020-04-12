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أخبار العالم

أمريكا تسجل ارتفاعا هائلا في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاعا هائلا في عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجامعة في آخر إحصاء لها إن الولايات المتحدة سجلت 1920 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت إن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ  20506.

فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 523.879 شخصا، بواقع 30.003 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بحسب "وورلد ميتر".

ووصل عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى مليون و779 ألفا، و99 شخصا، وعدد الوفيات 108.770 شخصا، والمتعافين 402.709 شخصا.

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