مذيعة صباح الخير يا مصر تنفعل على الهواء لهذا السبب .. فيديو

تعطل مراسم دفن الطبيبة المصرية المتوفاة بكورونا ، تصرفات غير مسئولة إطلاقأ من المواطنين .









وعلقت الإعلامية دينا عبد الرحمن بحلقتها اليوم الأحد عبر برنامج صباح الخير يا مصر أن ما شاهدناه أمس السبت من رفض دفن جثمان طبيبة بقرية شبرا البهو ب محافظة الدقهلية، مشهد مؤسف بدون أى منطق، قائلة: "بحس بإحراج من تسمية هذه التجمعات بأهالى قرية كذا ونسمع خبر أن أهالى قرية يقومون ب الإعتداء على منزل ما أو التحرش بسيدة أو لأى سبب اللى مش عايزة أفتكرها وافكركم بيها ودول أقل بكتير من اننا نسميهم مصريين"









وأكدت الإعلامية دينا عبد الرحمن ، أن ردود الأفعال الغاضبة لهذا التصرف لديها كل الحق ولكن لابد أيضأ ب البحث عن سبب قيام هئلاء الأهالى برفض دفن جثمان الطبيبة سنجد أن هناك من يشجعهم أو يدعمهم على هذه التصرفات الغير الإنسانية .









وأشارت الإعلامية دينا عبد الرحمن ، إلى أن هذه التصرفات العشوائية والتجرد من الإنسانية فى موقف رفض دفن الطبيبة تجعلنا نتجنب مشاعر القلق والخوف خاصة وأن الدولة تتصدى لهذه التصرفات العبثية الغير مسئولة .





وتابعت ، الإعلامية دينا عبد الرحمن أنه فى الوقت الذى تتسارع فيه الدول لتقدير الجيوش البيضاء من أطباء ، ممرضين وينتهزون أقرب فرصة للتعبير عن شكرهم نشاهد بالأمس مشاهد مؤلمة تجردت من كافة المشاعر الإنسانية .





يذكر ان عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو ، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، تجمع أمس السبت لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن كانت توفت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".