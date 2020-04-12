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توك شو

مذيعة صباح الخير يا مصر تنفعل على الهواء لهذا السبب .. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:24 ص
دينا عبد الرحمن
دينا عبد الرحمن
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شيرين عادل
قالت الإعلامية دينا عبد الرحمن إن تجمعات تعطل مراسم دفن الطبيبة المصرية المتوفاة بكورونا، تصرفات غير مسئولة إطلاقأ من المواطنين .


وعلقت الإعلامية دينا عبد الرحمن بحلقتها اليوم الأحد  عبر برنامج صباح الخير يا مصر ،  أن ما شاهدناه أمس السبت من رفض دفن جثمان طبيبة  بقرية شبرا البهو  ب محافظة الدقهلية، مشهد مؤسف بدون أى منطق، قائلة: "بحس بإحراج من تسمية هذه التجمعات بأهالى قرية كذا ونسمع خبر أن أهالى قرية يقومون ب الإعتداء على منزل ما أو التحرش بسيدة أو لأى سبب اللى مش عايزة أفتكرها وافكركم بيها  ودول أقل بكتير من اننا نسميهم مصريين" 


وأكدت   الإعلامية دينا عبد الرحمن ، أن ردود الأفعال الغاضبة لهذا التصرف لديها كل الحق ولكن لابد أيضأ ب البحث عن سبب قيام هئلاء الأهالى   برفض دفن جثمان الطبيبة سنجد أن هناك من يشجعهم أو يدعمهم على هذه التصرفات الغير الإنسانية .


وأشارت   الإعلامية دينا عبد الرحمن ، إلى أن هذه التصرفات العشوائية والتجرد من الإنسانية فى موقف رفض دفن الطبيبة تجعلنا نتجنب مشاعر القلق والخوف خاصة وأن الدولة تتصدى لهذه التصرفات العبثية الغير مسئولة .

وتابعت ، الإعلامية دينا عبد الرحمن أنه فى الوقت الذى تتسارع فيه الدول لتقدير الجيوش البيضاء من أطباء ، ممرضين  وينتهزون أقرب فرصةللتعبير عن شكرهم نشاهد بالأمس مشاهد مؤلمة تجردت من كافة المشاعر الإنسانية .

يذكر ان  عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية،  تجمع أمس السبت لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن كانت توفت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".



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