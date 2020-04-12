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أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يتفقد وحدة للدفاع الجوي وسط مخاوف بتفشي كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الأحد أن زعيمها كيم جونج أون تفقد وحدة دفاع جوي، في أحدث خطوة تهدف على ما يبدو إلى تشديد انضباط القوات واستعدادها وسط الخوف من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت الوكالة (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن الزعيم تفقد مجموعة طائرات هجوم تحت إدارة قسم الطيران والدفاع الجوي في المنطقة الغربية للتحقق من أداء الدفاع الجوي...ولكن بدون ذكر توقيت الزيارة.
وجاء هذا بعد إعلان الوكالة يوم الجمعة الماضية أن "كيم" تفقد مناورة لإطلاق قذائف الهاون، التي اعتبرها بعض المراقبين محاولة من بيونج يانج لإظهار أن استعدادها العسكري لم يتضرر وسط صراعها مع وباء كوفيد-19.
ولم يبلغ الشمال رسميا حتى الآن عن حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، ولكن يرى كثير من المحللين أن تركيز الشمال على جهود مكافحة الوباء بما يشمل إغلاق الحدود مع الصين وفرض القيود على حركة الناس يعد علامة على محاولة إخفاء بيونج يانج تفشي المرض...وفقا لما قالته "يونهاب".
وجاء تفقد "كيم" لوحدة الدفاع الجوي قبيل عقد جلسة رئيسية لمجلس الشعب الأعلى، حيث يتوقع أن يرسل الزعيم رسالة للولايات المتحدة وسط جمود مطول في المفاوضات النووية بين الطرفين.

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