غدا.. بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بـ سيناء



وأكد الخولي، أن الصرف سيتم لـ 9241 عاملا من المتقدمين علي مستوي المحافظة ، حيث ستبدأ عمليات الصرف اعتبارًا من غدًا بمكاتب البريد وفرعي البنك الزراعي بالعريش وبئر العبد.



وأضاف الخولي أن المنقولين من أبناء المحافظة والمقيمين خارج المحافظة سيتم الصرف لهم من أقرب فرع للبنك الزراعي أو مكتب بريد..

وطالب المستحقين بعدم الذهاب إلي مكان الصرف إلي بعد تلقي رسالة علي الهاتف المحمول من رقم 2030 موضح بها مكتب البريد أو أحد أفرع البنك الزراعي الذي سيتم الصرف منه وموعد الصرف، وذلك لمنع الازدحام أمام مكاتب البريد.



بدوره أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة علي تخصيص مظلات كل مظلة مزودة بـ 50 مقعدًا أمام أماكن الصرف ، بجانب قيام فرع الهلال الأحمر المصري بتنظيم عمليات الصرف وترك مسافات آمنة بين المواطنين.



وأشار الغندور إلي تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة عمليات الصرف وحل أي مشكلات طارئة، وذلك بالتنسيق مع المديريات والهيئات المعنية وأفرع البنك الزراعي بشمال سيناء.



وسبق صرف المنحة ل ٤٥٠ عاملًا من العمالة الغير منتظمة بإجمالي ٢٢٥ ألف جنيه ، بواقع 500 جنيه لكل عامل طبقًا لقرار وزير القوي العاملة، حيث تستمر عملية حيث الصرف تستمر حتي 28 أبريل الجاري بعد إنهاء الإجراءات اللازمة للحصول علي المنحة .



حضر الاجتماع كل من العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ومحمد سالم، مدير عام مديرية القوي العاملة ، وأحمد حمدان مدير فرع البتك الزراعي المصري، وأشرف حسن، ممثل عن منطقة بريد شمال سيناء.



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حضر الاجتماع كل من العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ومحمد سالم، مدير عام مديرية القوي العاملة ، وأحمد حمدان مدير فرع البتك الزراعي المصري، وأشرف حسن، ممثل عن منطقة بريد شمال سيناء.

التقى اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء بالجهات المعنية لوضع الترتيبات النهائية لصرف مبلغ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بعد التسجيل علي موقع وزارة القوي العاملة علي شبكة الانترنت، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تقديم التسهيلات أمام المواطنين المستحقين للمنحة.