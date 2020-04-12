وزير الأوقاف ينهي خدمة محرض أهالي قرية شبرا البهو عبر ميكرفون المسجد للاعتراض على دفن الطبيبة

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة إبراهيم محمد فتحي إبراهيم لتمكين والده محمد فتحي إبراهيم من فتح المسجد الكبير بقرية شبرا البهو مركز أجا – محافظة الدقهلية وقيام والده بدعوة أهالي القرية للخروج للاحتجاج على دفن الدكتورة سونيا عبد العظيم بمقابر القرية مما أدى إلى إثارة الفوضى العامة بالقرية .

وأكدت الوزارة انها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد أو يقوم بأي عمل من شأنه تكدير الأمن العام للبلاد ، على الفور وبلا أدنى تردد .

و أكد وزير الأوقاف بأنه لا شك أن تشييع الجنائز وشهود صلاة الجنازة من فروض الكفايات إذا قام بها أي عدد كان قلَّ أو كثرَ سقط الإثم عن الباقين ، وإذا لم يقم به أحد على الإطلاق أثم كل من علم وكان قادرًا على القيام بالواجب الكفائي ولم يتقدم للقيام به ، و أنه من المستحب في الأوقات العادية الطبيعية أداء صلاة الجنازة واتباعها مواساة لأهل المتوفى من جهة ، وطلبًا للأجر والثواب من جهة أخرى .





وأضاف وزير الأوقاف في تصريح له أن ديننا السمح الحنيف لم يترك بابًا من أبواب الخير إلا عمه بيسره وسماحته وجعل له من المتاح بديلًا ، مما يتطلب في الظرف الراهن تقليل عدد المشيعين للمتوفى إلى الحد الأدنى الذي تتحقق به الكفاية من الأهل والأقربين ، ولكل من حبسه العذر عن شهود الجنازة - ولا شك أن خشية انتقال عدوى فيروس كورونا عذر معتبر شرعًا - أن لا يحرم نفسه من الأجر والثواب ، أن يصلي صلاة الغائب في بيته على من فَقَدَ ممن يُحب .