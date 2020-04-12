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تعليم

حياة كريمة .. جامعة الزقازيق توزع كراتين السلع الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بالحسينية

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:36 م
جانب من القافلة
جانب من القافلة
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه ضمن فعاليات مهرجان البيئة السابع عشر بجامعة الزقازيق تحت شعار" حياة كريمة لكل مواطن"،وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط ،وزعت اليوم قافلة "شعاع الخير" - بكلية التجارة عدد من كراتين السلع الغذائية بالمجان علي الأسر الأكثر إحتياجًا بقرى الإخيوة والصعايدة وتوابعهم بمركز ومدينةالحسينية،وذلك تحت رعاية د.عثمان شعلان رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن تنفيذ القافلة يأتي ضمن نشاط الجامعة لخدمة المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين محدودي الدخل،واستعدادًا لإستقبال شهر رمضان المبارك،وعيد القيامة المجيد مشيرًا إلي أنه تم توزيع كراتين السلع الغذائية مجانًا علي محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا وتحتوي الكرتونة علي الإحتياجات اللازمة للأسر من المنتجات الغذائية(الأرز،السكر،مكرونة،بقوليات،ياميش رمضان، سمن،زجاجة زيت،زجاجة كحول إثيلي)،وذلك بالتنسيق بين قافلة شعاع الخير،وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي سياق متصل،تم التنسيق مع المجتمع المدني بقرية الإخيوة لبناء عدد 5 منازل كاملة التشطيب للأسر المتضررة من السيول التي اجتاحت البلاد خلال الشهر الماضي.بالإضافة إلي بناءو ترميم وإعادة تأهيل عدد من المنازل الأخري بمناطق متفرقة وطبقًا للإمكانيات المتاحة.
حياة كريمة .. جامعة الزقازيق توزع كراتين السلع الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بالحسينية
حياة كريمة .. جامعة الزقازيق توزع كراتين السلع الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بالحسينية
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