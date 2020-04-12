وفاة حارس مرمى تشيلسي السابق

أعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي، وفاة الحارس السابق بيتر بونيتي، الحائز على كأس العالم مع منتخب إنجلترا.





ولعب بونيتي حارس المرمى الراحل مع تشيلسي في مسيرته الاحترافية 729 مباراة، وفاز بالعديد من الألقاب، مثل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، والأندية الفائزة بكأس الاتحاد.





وأعرب النادي عن حزنه في البيان الرسمي، ووصف اللاعب الملقب بـ"القط" بأحد أعظم اللاعبين عبر تاريخ النادي الإنجليزي.





وكان يعاني الحارس السابق من المرض وظل يصارعه حتى سقط اليوم الأحد، عن عمر يناهز 78 عامًا.



